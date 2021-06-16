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Зеленський спрогнозував результат зустрічі Байдена з Путіним

Чи очікуємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі
Президент Володимир Зеленський вважає, що факт зустрічі президентів США і Росії уже є результатом, але припускає, що за підсумками цих перемовин не буде конкретики.
Зеленський спрогнозував результат зустрічі Байдена з Путіним Фото: Офіс Президента
Про це він розповів у спільному інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press 14 червня, повний текст якого опублікований на сайті глави держави.
 
"Чи очікуємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі", - зазначив Зеленський.
 
Говорячи про побоювання, Президент відзначив можливу відсутність конкретики.
 
На запитання журналіста, чи є переживання, що Путін з Байденом можуть домовитися про Україну без України, Зеленський відповів: "Щодо класичного вислову "Не вирішуйте за Україну без України" – я вважаю, що це дуже справедливо. Але це повністю не працює. Як би не прагнули ті чи інші чиновники в Україні, ЄС, ті чи інші глави держав. Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо".
 
На його переконання, вирішити щось за Україну без України "нереально".
 
"А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде", - переконаний Зеленський.
 
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16 06 2021 13:53
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