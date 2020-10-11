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Байден має намір взяти з собою в Білий дім тварин

Дональд Трамп став першим президентом США за більш ніж 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі
Джо Байден має намір переїхати в Білий дім з двома німецькими вівчарками, одну з яких він взяв у притулку, повідомляє The New York Times.
Байден має намір взяти з собою в Білий дім тварин Фото: EPA

"У 2008 році родина Байденів отримала цуценя німецької вівчарки від заводчика після того, як Байден був обраний віце-президентом. Подружжя назвали собаку Чемпіоном. У 2018 році Байдени взяли ще одного собаку в притулку штату Делавер, пес отримав ім'я Мейджор", - повідомляє видання, пише "Інтерфакс-Україна".

Домашні улюбленці Джо Байдена мають власний аккаунт у соцмережі. "Мама сказала, що ми можемо отримати свої місця в новому будинку", - йдеться в одному з постів, де опублікована світлина дружини Джо Байдена, Джилл, з обома вівчарками.

Відомо, що більшість президентів США, як правило, мали собак. Однак у Теодора Рузвельта були півні, змії, морські свинки і коні. А Калвіну Куліджу свого часу подарували єнота для обіду на честь Дня подяки, але він помилував його і залишив жити в Білому домі.

Деякі президенти тримали в Білому домі тварин для господарських потреб. У Вудро Вільсона (1913-1919) були вівці, що дозволяли економити на стрижці газонів, Джон Квінсі Адамс (1825-1829) і його дружина Луїза розводили гусениць тутового шовкопряда, щоб Луїзі було з чого ткати шовк, а Роберт Тафт (1909-1913) тримав дійних корів, оскільки дуже любив парне молоко.

У попередника Тафта, Теодора Рузвельта, чиє президентство довелося на 1901-1909 роки, в Білому домі був справжній зоопарк: лев і койот, гієна і зебра, поні і ведмеді, папуга і одноногий півень. Дочка президента, Аліса Рузвельт, носила з собою в сумочці невелику ручну змію на прізвисько Емілі. Попередніми чотириногими мешканцями Білого дому були Бо і Санні, португальські водні собаки, що належали Бараку Обамі. Представників цієї рідкісної породи Обама і його дружина Мішель вибрали, встановивши, що вони не викличуть алергію у жодного з членів сім'ї. Дональд Трамп став першим президентом США за більш ніж 100 років, у якого не було домашнього улюбленця в Білому домі.

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10 11 2020 09:36
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