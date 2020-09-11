Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена

Британський фондовий індекс уперше за останній місяць досяг позначки у шість тисяч пунктів
Світові фондові індекси розпочали тиждень зростанням після новин про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена Джозеф Байден. Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News. 

Британський фондовий індекс уперше за останній місяць досяг позначки у шість тисяч пунктів після зростання на 1,7%. 

Японська біржа Nikkei та китайська Shanghai Composite продемонстрували зростання на близько 2%. У той час як гонконзька Hang Seng та південнокорейська Kospi додали по 1% кожен.

За словами аналітика Джеффрі Халлі, вважається, що Байден є більш дружнім для торгівлі, ніж його опонент на виборах і чинний глава Білого дому Дональд Трамп.

Раніше стало відомо, що ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на Brent перевищили $40 за барель, оскільки перемога Байдена на президентських виборах у США посилила зацікавленість інвесторів до ризикових активів і компенсувала побоювання з приводу впливу на попит через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Байден заявив про свою перемогу на виборах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2020 12:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.