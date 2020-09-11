Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Британський фондовий індекс уперше за останній місяць досяг позначки у шість тисяч пунктів після зростання на 1,7%.
Японська біржа Nikkei та китайська Shanghai Composite продемонстрували зростання на близько 2%. У той час як гонконзька Hang Seng та південнокорейська Kospi додали по 1% кожен.
За словами аналітика Джеффрі Халлі, вважається, що Байден є більш дружнім для торгівлі, ніж його опонент на виборах і чинний глава Білого дому Дональд Трамп.
Раніше стало відомо, що ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на Brent перевищили $40 за барель, оскільки перемога Байдена на президентських виборах у США посилила зацікавленість інвесторів до ризикових активів і компенсувала побоювання з приводу впливу на попит через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, Байден заявив про свою перемогу на виборах.
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