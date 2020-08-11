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Байден заявив про свою перемогу на виборах

Байден наголосив що під час свого президентства зосередиться на об’єднані нації
Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден оголосив про свою перемогу.
Байден заявив про свою перемогу на виборах Джозеф Байден. Фото: elise.com.ua

Про це він заявив під час звернення до американців у суботу, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Народ цієї країни сказав своє слово. Вони віддали нам чисту перемогу.  Переконливу перемогу",- заявив Байден. 

Він підкреслив, що ця перемога є найчисельнішою за всі часи, нагадавши про кількість американців, які проголосували за нього.

Водночас Байден наголосив що під час свого президентства зосередиться на об’єднані нації.

"Я обіцяю бути президентом, який прагне не розділяти, а об’єднувати, тим, хто не поділяє штати на червоні й блакитні, а бачить лише Сполучені Штати",- підкреслив обраний президент.

У тему зв’язку Байден зауважив: "Щоби досягти прогресу, ми повинні припинити ставитись до своїх опонентів як до ворогів.  Вони не наші вороги, вони американці".

Нагадаємо, що Байден нарощує відрив від Трампа, але відмовляється казати про перемогу

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08 11 2020 10:58
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