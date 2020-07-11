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Байден нарощує відрив від Трампа, але відмовляється казати про перемогу

Він нагадав, що ще добу тому не був лідером ні в Джорджії, ні в Пенсильванії, однак зараз там лідирував саме він
"У нас немає заяви про остаточну перемогу, але цифри кажуть, що вона близька. Ми виграємо цю гонку", - заявив Байден.
Байден нарощує відрив від Трампа, але відмовляється казати про перемогу Джозеф Байден. Фото: AFP

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден не поспішає заявляти про свою перемогу на виборах, однак каже, що цифри говорять самі за себе.

Про це він заявив прихильникам у Вілмінгтоні (Делавер), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Протягом п’ятниці джерела у штабі Байдена заявляли, що він має намір з’явитися на публіці, щоб заявити про свою перемогу, але цього так і не сталося.

"У нас немає заяви про остаточну перемогу, але цифри кажуть, що вона близька. Ми виграємо цю гонку", - заявив Байден.

Він нагадав, що ще добу тому не був лідером ні в Джорджії, ні в Пенсильванії, однак зараз там лідирував саме він.

"Але ми виграємо в Аризоні, виграємо у Неваді, наразі наше лідерство у Неваді подвоїлось. Ми на шляху, щоб здобути більше 300 голосів Колегії виборників", - наголосив кандидат демократів.

За останніми підрахунками, Джо Байден нарощував відрив від чинного президента Дональда Тампа у ключовому штаті Пенсильванія. Станом на ранок за Києвом, розрив складає майже 29 тисяч голосів. Якщо Байден виграє у Пенсильванії, то здобуде 270 голосів виборників і переможе на виборах президента. У Пенсильванії наразі пораховані 96% голосів.

Нагадаємо, що Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

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07 11 2020 11:40
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