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Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах
Діючий президент США та кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп невдоволений порушеннями під час проведення голосування на виборах та підрахунку голосів, тож закликав втрутитися Верховний суд США.
Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів Фото: gettyimages.com

Як передає "Укрінформ", про це Трамп написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Я легко виграю пост президента США відповідно до підсумків законного голосування. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Дональд Трамп.

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на цей час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

Нагадаємо, що на тлі підрахунку голосів у США спалахнули протести

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06 11 2020 10:54
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