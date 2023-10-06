Байден може використати гранти Держдепартаменту для фінансування зброї Україні

Адміністрація президента США розглядає можливість використання програми грантів Держдепартаменту для надання додаткової військової допомоги Україні.

Поки Конгрес займатиметься внутрішньо-політичними питаннями.

Про це повідомляє Politico.

"Білий дім розглядає кілька варіантів, намагаючись знайти додаткові кошти на підтримку України", - пише видання.

Президент Байден натякнув на це, заявивши, що є інший шлях, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування, але не став розкривати деталей.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр вчора також відмовилася коментувати цю заяву американського лідера.

"Президент США мав на увазі фінансові повноваження, раніше надані адміністрації Конгресом, які дають змогу виділяти додаткову підтримку Україні ще деякий час, якщо Конгрес не діятиме", - пише Politico, посилаючись на урядовців.

Вчора також стало відомо, що Сунак в Іспанії оголосив фінансову допомогу Україні в £44 млн.