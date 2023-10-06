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Сунак в Іспанії оголосив фінансову допомогу Україні в £44 млн

06 жовтня 2023, 08:08
Сунак в Іспанії оголосив фінансову допомогу Україні в £44 млн
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час участі в саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді оголосив про нову фінансову допомогу Україні.

Він також провів переговори з укрїнським президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Серед нових фінансових внесків Британії – £34 млн для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг, а також £10 млн для домогосподарств, які постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться на сайті. 

Також Британія оголосила про надання четвертої кредитної гарантії через Світовий банк у розмірі $500 млн, за допомогою якої Україна може забезпечити зимові виплати 3 млн домогосподарств.

Ми також писали, що Іспанія передає Україні шість установок для ЗРК Hawk.

 
Українафінансова допомогаБританіяСунак

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