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ПОЛІТИКА

Байден наголосив на необхідності "знизити температуру" в політиці

15 липня 2024, 09:21
Байден наголосив на необхідності
Президент закликав американців боротися за демократію і відстоювати свої погляди через виборчі скриньки.

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації з Овального кабінету Білого дому, у якому вкотре засудив замах на свого політичного опонента Дональда ФБР назвали імʼя нападника, що стріляв у Трампа. Це 20-річний американець. Він наголосив на необхідності "знизити температуру" в політиці.

Про це повідомляє The Ner York Times.

"Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути полем битви. І, боронь Боже, полем смерті", — сказав Байден і додав, що "сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці".

Президент закликав американців боротися за демократію і відстоювати свої погляди через виборчі скриньки — без насильства. Американський лідер також закликав співвітчизників вийти з "бункерів, у яких ми слухаємо лише тих, з ким ми згодні". У зверненні до нації Байден попередив про дезінформацію та «іноземних гравців, які розпалюють полумʼя нашого розколу», щоб отримати вигідні їм результати виборів.

У суботу, 13 липня, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час мітингу в Пенсильванії. ФБР розповіло деякі деталі справи.

У телефонній розмові представники ФБР заявили, що агенти розслідують стрілянину як вбивство і можливий внутрішній теракт.

Телефон, гвинтівку і можливий вибуховий пристрій стрільця відправлені в лабораторію бюро в Квантіко, штат Вірджинія. ФБР описало вибуховий пристрій як "елементарний".

У відомстві заявили, що не виявили доказів того, що у стрілка були проблеми з психічним здоров'ям. За словами Роберта Уеллса, помічника директора контртерористичного відділу, головним пріоритетом бюро є визначення мотиву стрільця.

ФБР підтвердило, що батько придбав гвинтівку, але не було ясно, чи він дав синові зброю, чи той взяв її без дозволу. Наразі сім'я співпрацює зі слідством. Правоохоронці повідомили, що що бюро не встановило ідеологію, яку сповідував стрілець Томас Метью Крукс.

Також високопосадовці ФБР спілкуючись з журналістами по телефону, заявили, що у них немає підстав вважати, що стрілець брав участь у більш масштабній змові за участю інших людей.

"На даний момент інформація, яку ми маємо, вказує на те, що стрілець діяв один, і що на даний момент немає жодних загроз громадській безпеці", - сказав Кевін Ройк, агент, який веде розслідування замаху на вбивство.

Дональд ТрампДжо БайденВибори в СШАзамах

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