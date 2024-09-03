Байден наголосив на важливості покарання лідерів Хамас після вбивства заручників

Американський президент разом з віце-президентом Камалою Гарріс провели зустріч 2 вересня з командою США з переговорів щодо угоди стосовно звільнення заручників, яких утримують представники Хамас.

Президент США Джо Байден після вбивства бойовиками Хамас заручників, захоплених в Ізраїлі, наголосив на важливості притягнення до відповідальності лідерів цього терористичного угруповання.

Про це повідомляє Reuters.

Американський президент разом з віце-президентом Камалою Гарріс провели зустріч 2 вересня з командою США з переговорів щодо угоди стосовно звільнення заручників, яких утримують представники Хамас.

У заяві Білого дому вказується, що Байден "висловив своє пригнічення та обурення вбивством, і підтвердив важливість притягнення лідерів Хамас до відповідальності".

Крім того, Байден та Гарріс отримали "оновлену інформацію" від переговорної групи США щодо статусу перехідної пропозиції, викладеної Штатами, Катаром і Єгиптом.

"Вони обговорили наступні кроки в поточних зусиллях із забезпечення звільнення заручників, включаючи продовження консультацій зі співпосередниками Катаром і Єгиптом", - йдеться в повідомленні прес-службі американського президента.

Як пише Rueters, також Байден розмовляв з журналістами в Білому домі після виявлення минулими вихідними ізраїльськими військовими у тунелі в Секторі Газа тіл шести заручників, які були раніше захоплені бойовиками Хамас.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи вважає він, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху робить достатньо для досягнення угоди щодо звільнення заручників, Байден відповів "ні". Разом з тим президент США не став уточнювати свої зауваження.

Згодом після цього глава ізраїльського уряду на прес-конференції в Єрусалимі заявив, що слід чинити тиск на Хамас, а не на Ізраїль, особливо після смерті заручників.

"І тепер після цього нас просять проявити серйозність? Нас просять піти на поступки? Який меседж це надсилає Хамас? У ньому сказано: убивайте більше заручників", - сказав Нетаньяху.

Він також висловив сумнів у тому, що Байден або інші лідери країн серйозно налаштовані на досягнення миру, коли нібито вимагають від Ізраїлю піти на додаткові поступки, і що натомість це має зробити організація Хамас.

Кілька днів тому у Секторі Газа ізраїльські військові виявили у тунелях під містом Рафах тіла шести заручників, яких Хамас захопив у полон ще у жовтні 2023 року. За даними слідства, терористи вбили людей незадовго до того, як до них дісталися сили Цахал.

Вже ввечері 1 вересня в багатьох містах Ізраїлю спалахнули акції протесту, де лунали вимоги до уряду домовитися про припинення вогню з Хамас і повернути додому всіх ізраїльських заручників.