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ПОЛІТИКА

Байден намагатиметься зміцнити підтримку України в Німеччині – ЗМІ

17 жовтня 2024, 19:48
Байден намагатиметься зміцнити підтримку України в Німеччині – ЗМІ
Візит Байдена до Німеччини матиме нагальний характер, оскільки він прагне переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту.

Президент США Джо Байден невдовзі вирушить з візитом до Німеччини. Там він планує переконатись в тому, що Україна має все необхідне для самозахисту.

Про це повідомляє АВС.

Як пише видання, візит Байдена до Німеччини матиме нагальний характер, оскільки він прагне переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту.

За даними джерела АВС, головною метою візиту Байдена до Німеччини є питання України. Також, ймовірно, це буде остання поїздка Байдена до Європи на посаді президента.

Високопосадовець говорив про те, що Німеччина була "критично важливим партнером" у зусиллях Америки, спрямованих на те, щоб Україна була здатна протистояти російській агресії. Посадовець зазначив, що США та Німеччина згуртовують підтримку інших союзників у військових зусиллях України.

"Німеччина є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні після США і надала низку високотехнологічних засобів, включаючи танки та інші артилерійські системи", - сказало джерело АВС.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден мав відвідати Німеччину та взяти участь у засіданні "Рамштайн. Однак поїздку скасували через ураган "Мілтон", який накрив частину США.

НімеччинаДжо Байденпідтримка України

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