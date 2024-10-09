Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден відклав візит до Німеччини

09 жовтня 2024, 09:07
Байден відклав візит до Німеччини
На США насувається ураган найвищого п’ятого рівня потужності.

Візит американського президента відкладено через загрозу потужного урагану в США. 

Президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини на поточному тижні, повідомив Білий дім.

Важливий візит був відкладений через загрозу нового потужного урагану на півдні США.

"З урахуванням прогнозованої траєкторії та потужності урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", – написали на сайті Білого Дому. 

Байден стежитиме за тим, як проводиться підготовка до урагану і ведеться реагування щодо його наслідків. Також вживаються поточні заходи щодо урагану Гелен на південному сході США.

Ураган Мілтон наближається до західного узбережжя Флориди з Мексиканської затоки. 

Вчора, 8 жовтня, він набув найвищого – п’ятого – рівня потужності і може стати одним з найбільш руйнівних в регіоні.

Днями стило відомо, що Трамп обурений допомогою Україні, порівнюючи з малими виплатами для американців після урагану.

 

СШАНімеччинаураганвізитДжо Байден

Останні матеріали

Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Байден
Політика
Байден "викинув рушника". Остання надія на Гарріс – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 12:32
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка
Політика
Ілюзії і... ще більше ілюзій. Поведінка "зомбаків" із Заходу та керівництва України – Том Купер
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 00:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється