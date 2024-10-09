На США насувається ураган найвищого п’ятого рівня потужності.

Візит американського президента відкладено через загрозу потужного урагану в США.

Президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини на поточному тижні, повідомив Білий дім.

Важливий візит був відкладений через загрозу нового потужного урагану на півдні США.

"З урахуванням прогнозованої траєкторії та потужності урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", – написали на сайті Білого Дому.

Байден стежитиме за тим, як проводиться підготовка до урагану і ведеться реагування щодо його наслідків. Також вживаються поточні заходи щодо урагану Гелен на південному сході США.

Ураган Мілтон наближається до західного узбережжя Флориди з Мексиканської затоки.

Вчора, 8 жовтня, він набув найвищого – п’ятого – рівня потужності і може стати одним з найбільш руйнівних в регіоні.

Днями стило відомо, що Трамп обурений допомогою Україні, порівнюючи з малими виплатами для американців після урагану.