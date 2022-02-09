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Байден найближчим часом ініціює надання 12-мільярдної допомоги для України - Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.
Байден найближчим часом ініціює надання 12-мільярдної допомоги для України - Reuters Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.

Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

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02 09 2022 20:13
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