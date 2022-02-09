НОВИНИПрезидент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден найближчим часом ініціює надання 12-мільярдної допомоги для України - Reuters
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.
Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.
Раніше повідомлялось, що Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.
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02 09 2022 20:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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