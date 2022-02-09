Байден найближчим часом ініціює надання 12-мільярдної допомоги для України - Reuters

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.

Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги.