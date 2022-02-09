Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Уряд Фінляндії має намір передати Україні пакет гуманітарної допомоги на 35 мільйонів євро.

Про це повідомляється в заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.

Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.

Раніше повідомлялось, що Польща створила медичний хаб для поранених українців.