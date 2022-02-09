НОВИНИУряд Фінляндії має намір передати Україні пакет гуманітарної допомоги на 35 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія надасть Україні 35 мільйонів євро гуманітарної допомоги
Фото: korrespondent.net
Про це повідомляється в заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.
Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.
Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.
Раніше повідомлялось, що Польща створила медичний хаб для поранених українців.
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02 09 2022 18:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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