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Польща створила медичний хаб для поранених українців ‒ МОЗ

Польща надалі підтримуватиме Україну у наданні медичної допомоги її громадянам, що потерпають через війну.
Польща створила медичний хаб для поранених українців ‒ МОЗ Фото: facebook.com/permalink

Про це заявив у Львові міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзельський, пише Радио Свобода.

За його словами, 1 вересня у польському місті Жешув біля летовища відкрили медичний хаб, в якому можуть одночасно перебувати 20 пацієнтів з України. Їх евакуйовуватимуть спеціально обладнаним автобусом, а з Жешува літаком перевозитимуть у країни Європи для подальшого лікування чи реабілітації. Це, по суті, місце тимчасового очікування поранених пацієнтів на літак, який курсуватиме двічі-тричі на тиждень і доставлятиме людей в інші країни. За організацію польотів відповідає Норвегія.

«Вдалося створити схему транспортування хворих чи постраждалих у Польщу, а далі в країни Європи. Польща стала європейськими воротами для України. Цей процес фінансований Польщею і країнами ЄС, гарантує можливість транспортування пацієнтів, які потребують довгого лікування в країнах Європи», ‒ розповів Адам Нєдзельський.

За його словами, у Польщу за час повномасштабного вторгнення росії евакуювали потягами понад 100 поранених громадян України. І вони отримали і продовжують отримувати медичну допомогу у польських лікарнях.

«Близько 5 млн громадян України перетнули українсько-польський кордон за час повномасштабного вторгнення росії на територію України. Більшість залишилась у Польщі, тут отримують медичну допомогу. Сотні онкохворих дітей з України лікуються у польських шпиталях», ‒ повідомив Нєдзельський.

Також Адам Нєдзельський у Львові відвідав місцеві шпиталі, де лікують поранених українців із різних регіонів.

Раніше повідомлялось, що Польща вже надала Україні понад 2 млрд євро.

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02 09 2022 17:09
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