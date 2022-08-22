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Польща вже надала Україні понад 2 млрд євро

З початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).
Польща вже надала Україні понад 2 млрд євро Фото: dt.ua
Таку цифру назвав керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, пише "Європейська правда".
 
Дворчик зазначив, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 млрд злотих. Він не вказав, де саме була вказана ця цифра.
 
Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї - близько 7 млрд злотих. 
 
"Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а й як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк - це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні", - зазначив Міхал Дворчик. 
 
Нагадаємо, з середини липня до Польщі почали спецпотягом відправляти на лікування поранених українських військових.
 
Також у липні поляки завершили збір 22,5 млн злотих на "Байрактар" для України, свої внески зробили понад 200 тисяч людей.
 
Як повідомлялося раніше, Польща відмовилася видавати візи громадянам росії.
 
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22 08 2022 13:24
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