НОВИНИЗ початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща вже надала Україні понад 2 млрд євро
Фото: dt.ua
Таку цифру назвав керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, пише "Європейська правда".
Дворчик зазначив, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 млрд злотих. Він не вказав, де саме була вказана ця цифра.
Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї - близько 7 млрд злотих.
"Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а й як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк - це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні", - зазначив Міхал Дворчик.
Нагадаємо, з середини липня до Польщі почали спецпотягом відправляти на лікування поранених українських військових.
Також у липні поляки завершили збір 22,5 млн злотих на "Байрактар" для України, свої внески зробили понад 200 тисяч людей.
Як повідомлялося раніше, Польща відмовилася видавати візи громадянам росії.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2022 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Україна отримала ще 5 тисяч Starlink
- Через 25 років відновилося залізничне сполучення України і Молдови в обхід Придністров'я