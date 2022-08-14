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Польща стала п'ятою країною, яка відмовилася видавати візи росіянам

Поляки не видаватимуть візи громадянам росії.
Польща стала п Фото: з вільних джерел

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько", - йдеться у повідмоленні. 

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд всім росіянам.

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14 08 2022 15:46
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