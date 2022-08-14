Польща стала п'ятою країною, яка відмовилася видавати візи росіянам

Поляки не видаватимуть візи громадянам росії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько", - йдеться у повідмоленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд всім росіянам.