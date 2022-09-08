НОВИНИТільки так можна вплинути на президента рф володимира путіна, вважає він.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд всім росіянам
Фото: з вільних джерел
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "найважливіші санкції - це закриття кордонів - тому що росіяни відбирають чужу землю".
"Які б не були росіяни... нехай їдуть до росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", - сказав він в інтерв'ю The Washington Post.
На думку Зеленського, росіяни повинні жити "у своєму світі", поки не змінять свою філософію.
Як повідомлялося, електронна петиція про заборону вʼїжджати на територію України громадянам рф на наступні 50 років набрала 25 тис. підписів, тепер її повинен розглянути президент України.
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