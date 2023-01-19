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Байден невдовзі оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ

19 січня 2023, 10:55
Байден невдовзі оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
Фото: The Washington Post
Глава США Джо Байден протягом найближчих кількох тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін у 2024 році.

Про це повідомляє The Hill.

Як пишуть журналісти, обізнані з підготовкою до передвиборчої кампанії джерела інформують, що американський лідер розповість про свої плани 7 лютого після виступу зі зверненням "Про стан справ у державі".

"Більш офіційна заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення у неналежних місцях таємних документів періоду перебування Байдена на посаді віцепрезидента, не змінило цих планів", - зазначає The Hill.

Очікується що в найближчі місяці глава Білого дому говоритиме про перемоги, досягнуті за його президенства, зокрема про збільшення кількості робочих місць і уповільнення темпів інфляції.

"Водночас демократи висловлюють занепокоєння, що історія з секретними файлами може зашкодити майбутній кампанії", - додають журналісти.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по російським військам в окупованому Криму.

вибориБайден.США

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