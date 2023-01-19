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США готові допомогти Україні в боротьбі за Крим – NYT

19 січня 2023, 09:30
США готові допомогти Україні в боротьбі за Крим – NYT
Фото: Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по російським військам в окупованому Криму.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, Вашингтон упродовж багатьох років відмовляється визнавати російську анексію Криму. Однак після повномасштабного вторгнення росії до України все ще дотримується жорсткої лінії, не постачаючи далекобійне озброєння, яке може вразити російські бази на півострові.

За даними NYT, зараз ця лінія починає пом'якшуватися. Після кількох місяців переговорів з українськими офіційними особами адміністрація Байдена схиляється до того, що Києву потрібні засоби для ударів по російських базах. Навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Зокрема, за словами джерел, у Білому домі впевнені, що удари по росіянах у Криму зміцнять позиції української сторони на будь-яких майбутніх переговорах. А останніми місяцями побоювання того, що кремль у відповідь може застосувати тактичну ядерну зброю, розсіялися.

Видання пише, що просто зараз адміністрація американського президента обмірковує один зі своїх найсміливіших кроків – допомогу Україні у звільненні півострова, який президент росії путін розглядає як елемент "відновлення колишньої слави".

З українською стороною обговорюється можливість використання різної американської зброї – від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley. Не виключено, що Збройні сили України спробують взяти під контроль "сухопутний коридор", який функціонує як маршрут постачання окупаційних військ через Мелітополь та Маріуполь.

У той же час, поки Байден не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності. Хоча NYT наголошує, що рішенням передати бойові машини Bradley американська сторона наблизилася до того, щоб допомогти безпосередньо у наступі в напрямку Криму.

На думку колишнього головнокомандувача армії США в Європі Бена Ходжеса, найближчими місяцями Bradley можуть допомогти у перекритті "сухопутного коридору".

А старший віцепрезидент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Дж. Джонс вважає, що Україна може використовувати ці бойові машини для перекидання військ основними дорогами, такими як М14, яка з'єднує Херсон, Мелітополь та Маріуполь.

"Українська піхота, що просуватиметься через ці райони, зіткнеться зі значним вогнем з російських позицій, але Bradley забезпечать корисну вогневу міць та захист військ", – підкреслив він.

На думку урядових та незалежних аналітиків, разом із британськими танками, а також бронемашинами, які погодилися передати Франція та Німеччина, Bradley стануть авангардом бронетанкових військ, які Україна може використовувати у контрнаступі цієї зими чи навесні.

А Міністерство оборони Великої Британії впевнене, що якщо Україна зосередиться на відвойуванні південної частини Запорізької області, то попередні удари можуть включати враження цілей у Криму.

Такими ударами офіційний Київ може продемонструвати, що росія не контролює територію. Зараз адміністрація Байдена все більше впевнена, що удари по російських тилах серйозно підірвуть здатність москви просунутися вперед.

"Без Криму все розвалиться", – зазначила колишня високопоставлена представниця Пентагону Евелін Фаркас.

Нагадаємо, що великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker. Проте очікується, що США не ухвалять рішення про американські танки.

КримвійнадопомогаокупаціяБайден.США

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