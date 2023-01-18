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CУСПІЛЬСТВО

Яка зброя буде в новому пакеті допомоги Україні від США - Politico

18 січня 2023, 21:56
Яка зброя буде в новому пакеті допомоги Україні від США - Politico
Фото: РБК-Україна
Великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker. Проте очікується, що США не ухвалять рішення про американські танки
За словами видання Politico, що посилається на заяву трьох американських чиновників та іншої особи, знайомої з цим, США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України 20 січня, коли високопоставлені військові лідери з усього світу зберуться в Німеччині, щоб обговорити, як допомогти Києву в боротьбі з росією.
 
Одна з офіційних осіб США заявила, що наразі адміністрація Байдена не планує надсилати 70-тонний основний бойовий танк армії США "Абрамс" через складність технічного обслуговування, а не через занепокоєння, що їхня передача може призвести до ескалації конфлікту. Чиновник також зазначив, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів і підтримують рішення Великобританії відправити близько десятка своїх танків Challenger 2.
 
Ще двоє людей повідомили, що пакет, ймовірно, включатиме кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Strykers, виготовлених General Dynamics Land Systems, а також бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 100 миль (160 км).
 
Проте, за їх словами, цей пакет не включатиме армійську тактичну ракетну систему великої дальності, яка може досягти москви. Вони повідомили, що адміністрація Байдена відмовилася відправляти боєприпаси великої дальності, попри прохання Києва, побоюючись спровокувати російського диктатора володимира путіна.
 
СШАдопомога армії

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