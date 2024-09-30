Байден незабаром поговорить з Нетаньяху задля уникнення ширшої війни – CNN

Єрусалим повідомив, що розпочинає свою основну операцію в Бейруті.

Американський президент Джо Байден заявив, що поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху найближчим часом, адже напруженість на Близькому Сході зростає після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Так, я поговорю з ним", - заявив Байден.

Лідер США додав, що "ми дійсно повинні уникнути" тотальної війни на Близькому Сході, сказавши:

"Ми вже вжили заходів обережності щодо наших посольств і персоналу, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Але ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими".

Перед вбивством Хасама Насралли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмахнувся від пропозиції про припинення вогню за посередництва США і Франції, яка передбачала 21-денну паузу в бойових діях на ізраїльсько-ліванському кордоні, що розлютило американських офіційних осіб.

Ізраїль сказав США, що розпочинає свою основну операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася - знову ж таки, до розчарування деяких американських чиновників.

Щодо ліквідації лідера "Хезболли", то Байден сказав, що це акт справедливості для його жертв.