Акт справедливості для його жертв – Байден про ліквідацію лідера "Хезболли"
Президент США Джо Байден назвав ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли "мірою справедливості для його численних жертв".
Про це він зробив власну заяву.
"Хасан Насралла і очолюване ним терористичне угрупування "Хезболла" відповідальні за вбивство сотень американців протягом сорокарічного вчинення терору. Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних осіб", - заявив асмериканський лідер.
Він додав, що удар, у результаті якого загинув Насралла, відбувся в ширшому контексті конфлікту, який розпочався з масового вбивства, вчиненого Хамас 7 жовтня 2023 року.
Наступного дня Насралла прийняв доленосне рішення об'єднатися з Хамас і відкрити те, що він назвав "північним фронтом" проти Ізраїлю.
Байден вважає, що США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", Хамас, хуситів і будь-яких інших підтримуваних Іраном терористичних угруповань.
"Буквально вчора я доручив міністру оборони ще більше посилити обороноздатність збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію і зменшити ризик більш ширшої регіональної війни", - додав він.
За словами Байдена, зрештою, мета США полягає в деескалації конфліктів, що тривають в Газі і Лівані, дипломатичними засобами.
"В Газі ми намагаємося досягти угоди, підтриманої Радою Безпеки ООН, про припинення вогню і звільнення заручників. У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка б дозволила безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі та на півдні Лівану.
Настав час укласти ці угоди, усунути загрози для Ізраїлю і забезпечити більшу стабільність у регіоні Близького Сходу", - констатував американський президент.
Вчора, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.