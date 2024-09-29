Акт справедливості для його жертв – Байден про ліквідацію лідера "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Президент США Джо Байден назвав ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли "мірою справедливості для його численних жертв".

Про це він зробив власну заяву.

"Хасан Насралла і очолюване ним терористичне угрупування "Хезболла" відповідальні за вбивство сотень американців протягом сорокарічного вчинення терору. Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних осіб", - заявив асмериканський лідер.

Він додав, що удар, у результаті якого загинув Насралла, відбувся в ширшому контексті конфлікту, який розпочався з масового вбивства, вчиненого Хамас 7 жовтня 2023 року.

Наступного дня Насралла прийняв доленосне рішення об'єднатися з Хамас і відкрити те, що він назвав "північним фронтом" проти Ізраїлю.

Байден вважає, що США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", Хамас, хуситів і будь-яких інших підтримуваних Іраном терористичних угруповань.

"Буквально вчора я доручив міністру оборони ще більше посилити обороноздатність збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію і зменшити ризик більш ширшої регіональної війни", - додав він.

За словами Байдена, зрештою, мета США полягає в деескалації конфліктів, що тривають в Газі і Лівані, дипломатичними засобами.

"В Газі ми намагаємося досягти угоди, підтриманої Радою Безпеки ООН, про припинення вогню і звільнення заручників. У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка б дозволила безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі та на півдні Лівану.

Настав час укласти ці угоди, усунути загрози для Ізраїлю і забезпечити більшу стабільність у регіоні Близького Сходу", - констатував американський президент.

Вчора, 28 вересня, Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли у результаті вчорашнього авіаудару по столиці Лівану Бейруту.