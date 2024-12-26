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ПОЛІТИКА

Байден об'єднує, Трамп атакує: різдвяні меседжі лідерів США

26 грудня 2024, 09:08
Байден об'єднує, Трамп атакує: різдвяні меседжі лідерів США
з вільних джерел
Контрастні святкові звернення Байдена та Трампа.

Під час різдвяного звернення чинний і обраний президенти США виступили з різними посланнями: у той час, як демократ Джо Байден закликав американців до об'єднання, республіканець Дональд Трамп виступив зі святковим привітанням, а потім націлився на своїх політичних опонентів.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми тут, на цій Землі, щоб піклуватися один про одного, щоб любити один одного… Занадто часто ми бачимо один в одному ворогів, а не співвітчизників", — сказав Байден.

Він також закликав американців знайти момент для «тихого роздуму», щоб нагадати собі, що потрібно ставитися один до одного з гідністю і повагою, «жити у світлі» і пам’ятати, що американців більше об'єднує, ніж розділяє.

На Різдво Трамп опублікував ранкове привітання у своїй соціальній мережі Truth Social, до якого прикріпив фотографію себе і своєї дружини Меланії, після чого понад два десятки разів поширював статті та інші пости, які підтримували його політичну позицію, зокрема щодо кандидата на посаду міністра оборони Піта Хегсета і його прагнення захопити Гренландію і Панамський канал.

Пізніше Трамп опублікував більш розлоге привітання з Різдвом, в якому стверджував, що китайські солдати "експлуатують Панамський канал", і критикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Байдена і демократів.

"Щасливого Різдва радикальним лівим божевільним, які постійно намагаються перешкоджати нашій судовій системі і нашим виборам… Вони знають, що їхній єдиний шанс вижити — це отримати помилування від людини, яка абсолютно не розуміє, що робить", — написав Трамп.

На листопадових виборах демократи програли всі штати і обидві палати Конгресу.

Reuters пише, що Конгрес США нового скликання може стати найбільш поляризованим за всю історію. Трамп закликав до переслідування передбачуваних політичних ворогів, захоплення США Панамського каналу і пообіцяв реструктуризувати федеральний уряд.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на нічну повітряну атаку росії по Україні. Він доручив Пентагону продовжити нарощувати постачання зброї нашій країні.

Дональд ТрампРіздвоДжо Байден

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