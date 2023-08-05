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Байден обмежить технологічні інвестиції США в Китай вже наступного тижня

05 серпня 2023, 12:08
Байден обмежить технологічні інвестиції США в Китай вже наступного тижня
Фото: з відкритих джерел
Президент США Джо Байден на початку тижня підпише указ, про перевірку та обмеження вихідних інвестицій у "чутливі технології" Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Білий дім цим указом прагне перешкодити допомозі американського капіталу в розвитку технологій, якій підтримують військову модернізацію Китаю, адже це загрожує національній безпеці США.

Указ обмежить інвестиції американського приватного і венчурного капіталів в напівпровідники, квантові обчислення і штучний інтелект в Китаї. Деякі транзакції будуть повністю заборонені.

"У нас є заборона на експорт технології. У нас є обмеження на вхідні інвестиції. Це допоможе закрити цю прогалину у фінансуванні та дасть уряду змогу побачити ці потоки капіталу", - заявив колишній чиновник Міністерства торгівлі США Корделл Халл.

Раніше стало відомо, що США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через співпрацю з росією.
КитайсанкціїБайден

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