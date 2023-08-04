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США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через співпрацю з росією

04 серпня 2023, 10:53
США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через співпрацю з росією
Фото: DW
Сполучені Штати готові без застосувати додаткові економічні та інші обмеження проти Ірану через його поглиблення військової співпраці з рф.

Про це передає Укрінформ.

"Ми й надалі будемо притягувати їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звісно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів – також",- заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Іран це країна, яка й так потерпає від чи не найбільших західних санкцій, в тому числі через пряму підтримку Тегераном росії. 

За словами Кірбі, безумовно, це вплинуло на економіку Ірану.

Представник Білого дому також звернув увагу, що навряд чи Іран отримав вигоду від посилення оборонних відносин з росією.

Днями США ввели нові санкції проти закладів науки рф.

СШАІранКірбі

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