США ввели санкції проти закладів науки рф

Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти росії: проти наукових установ зі складу російської академії наук.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

В списку санкцій, які ввели Сполучені штати Америки, опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова російської академії наук, Казанський науковий центр РАН та Інститут фізики твердого тіла РАН.

Також до переліку обмежень додані двоє фізичних осіб з росії і ОАЕ, пов’язані з компанією Vega Strategic Services, з лідером Чечні Рамзаном Кадировим. І ще додатково у списку позначені два вантажні судна та одна яхта.

Також в кінці липня Японія ввела нові санкції проти росії.