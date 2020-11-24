Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади в адміністрації США

Директором Національної розвідки США вперше стане жінка
Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади у своїй майбутній адміністрації.
Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади в адміністрації США Фото: EPA

Як повідомляє "Європейська правда", список кандидатів опублікований на сайті перехідної команди Байдена.

На посаду державного секретаря Байден запропонував свого давнього соратника Ентоні Блінкена, який був його радником за часів адміністрації Барака Обами. Слід зазначити, що для призначення держсекретаря необхідне схвалення Сенату.

Радником президента з питань нацбезпеки стане Джейк Салліван. Він стане наймолодшим керівником на цій посаді з 1950-х років.

Колишнього держсекретаря Джона Керрі запропоновано на посаду спеціального представника президента з питань клімату.

Директором Національної розвідки США вперше стане жінка - Авріл Гейнс.

Алехандро Майоркаса призначать на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки. Він стане першим латиноамериканцем та іммігрантом на цій посаді.

Ветеран дипломатичної служби Лінда Томас-Грінфілд буде постійним представником США при ООН.

Читайте також: Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2020 11:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.