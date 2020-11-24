Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади в адміністрації США

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади у своїй майбутній адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", список кандидатів опублікований на сайті перехідної команди Байдена.

На посаду державного секретаря Байден запропонував свого давнього соратника Ентоні Блінкена, який був його радником за часів адміністрації Барака Обами. Слід зазначити, що для призначення держсекретаря необхідне схвалення Сенату.

Радником президента з питань нацбезпеки стане Джейк Салліван. Він стане наймолодшим керівником на цій посаді з 1950-х років.

Колишнього держсекретаря Джона Керрі запропоновано на посаду спеціального представника президента з питань клімату.

Директором Національної розвідки США вперше стане жінка - Авріл Гейнс.

Алехандро Майоркаса призначать на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки. Він стане першим латиноамериканцем та іммігрантом на цій посаді.

Ветеран дипломатичної служби Лінда Томас-Грінфілд буде постійним представником США при ООН.

Читайте також: Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена