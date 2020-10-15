НОВИНИКандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.
Нагадаємо, що більшість американців визнала Байдена переможцем за підсумками дебатів із Трампом - опитуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США
Обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.
Джозеф Байден. Фото: vlada.io
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві кампанії Байдена/Гарріс.
Заява, що має назву "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", оприлюднена 14 жовтня.
"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві кампанії
Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.
Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями.
"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - стверджується в заяві.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.
Нагадаємо, що більшість американців визнала Байдена переможцем за підсумками дебатів із Трампом - опитування
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2020 10:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції