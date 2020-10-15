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Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США

Обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.
Байден офіційно визначив пріоритети щодо України у разі обрання президентом США Джозеф Байден. Фото: vlada.io
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві кампанії Байдена/Гарріс.
 
Заява, що має назву "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", оприлюднена 14 жовтня.
 
"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві кампанії
 
Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії. 
 
Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями. 
 
"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - стверджується в заяві.
 
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, що більшість американців визнала Байдена переможцем за підсумками дебатів із Трампом - опитування
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15 10 2020 10:51
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