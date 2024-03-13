Президент США Джо Байден оголосить про плани надати Польщі кредит на закупівлю зброї і запропонує продати 96 гелікоптерів Apache.

Про це повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван, передає PolskieRadio.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що президент Байден оголосить про плани надати Польщі кредит у розмірі 2 мільярдів доларів на закупівлю зброї і запропонує продати 96 гелікоптерів Apache.

"Президент поділиться з лідерами Польщі тим, що Сполучені Штати планують нову пряму позику у межах програми зовнішнього військового фінансування і запропонують продати 96 гелікоптерів Apache", - сказав Джейк Салліван.

Він додав, що ці ініціативи допоможуть Польщі захищатися за допомогою новітніх технологій і водночас будуть корисними для американської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що вчора Білий дім оголосив про допомогу в $300 млн, куди увійшли ATACMS і 155 мм боєприпаси.