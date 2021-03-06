НОВИНИПрезидент США Джо Байден оголосив "місяць дій", аби заохотити якнайбільше американців пройти курс щеплення проти COVID-19 до 4 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден оголосив "місяць дій" для заохочення американців вакцинуватися проти COVID-19
Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива
Фото: АP
Адміністрація президента розглядає червень як критичний місяць на шляху до повернення країни до "нормального життя", заявила директор з питань стратегічних комунікацій та взаємодії Білого дому Кортні Роу, повідомляє AP.
Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива.
Нагадаємо: на сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 133,6 мільйона осіб вже повністю вакциновані.
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03 06 2021 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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