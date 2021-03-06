Байден оголосив "місяць дій" для заохочення американців вакцинуватися проти COVID-19 Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива

Президент США Джо Байден оголосив "місяць дій", аби заохотити якнайбільше американців пройти курс щеплення проти COVID-19 до 4 липня.

Фото: АP

Адміністрація президента розглядає червень як критичний місяць на шляху до повернення країни до "нормального життя", заявила директор з питань стратегічних комунікацій та взаємодії Білого дому Кортні Роу, повідомляє AP. Американців планують у різний спосіб заохочувати робити щеплення. Зокрема, розглядається варіанти роздачі квитків на спортивні події або безкоштовного пива. Нагадаємо: на сьогодні 62,8% дорослого населення США отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 133,6 мільйона осіб вже повністю вакциновані. Читайте також: У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу - NYT

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