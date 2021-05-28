Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу - NYT

Для того, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами, розвідка США має намір використовувати "комп'ютерні потужності"
У американської розвідки є нові дані щодо джерела виникнення коронавірусної інфекції, але вони ще недосліджені.
У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу - NYT Фото: VCG
Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.
 
Для того, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами, розвідка США має намір використовувати "комп'ютерні потужності".
 
Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.
 
Як повідомлялося, на цьому тижні The Wall Street Journal з посиланням на секретний звіт розвідки США повідомила, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19. Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував цю новину, заявивши, що жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2021 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.