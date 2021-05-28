У розвідки США є нові дані про походження коронавірусу - NYT Для того, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами, розвідка США має намір використовувати "комп'ютерні потужності"

У американської розвідки є нові дані щодо джерела виникнення коронавірусної інфекції, але вони ще недосліджені.

Фото: VCG

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела в Білому домі. Для того, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами, розвідка США має намір використовувати "комп'ютерні потужності". Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу. Як повідомлялося, на цьому тижні The Wall Street Journal з посиланням на секретний звіт розвідки США повідомила, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19. Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував цю новину, заявивши, що жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією. Читайте також: Фейсбук більше не видалятиме пости про штучне походження COVID-19

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