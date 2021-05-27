Фейсбук більше не видалятиме пости про штучне походження COVID-19

Соцмережа Фейсбук більше не видалятиме повідомлення, які стверджують, ніби COVID-19 був створений штучним чином.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на ABC News.

"У світлі нинішніх розслідувань походження COVID-19 і консультацій з експертами у сфері охорони здоров'я ми більше не видалятимемо з наших програм твердження про те, що його створено людиною. Ми продовжуємо працювати з експертами в галузі охорони здоров'я, щоб іти в ногу з мінливим характером пандемії, і регулярно оновлюємо нашу політику в міру появи нових фактів і тенденцій", - цитує видання представника компанії Фейсбук.

У лютому соцмережа оголосила про розширення списку "хибних тверджень", які підлягали видаленню, включивши в нього "спростовані" заяви про COVID-19, зокрема про те, що він "створений штучно".

Як зазначили в компанії, Фейсбук вніс зміни у свою політику, проконсультувавшись із "провідними організаціями охорони здоров'я, включаючи ВООЗ".

Твердження про те, ніби COVID-19 створено руками людини, зокрема в китайському інституті вірусології в Ухані, циркулювали майже від самого початку пандемії. Про це часто говорив і колишній президент США Дональд Трамп.

Цього тижня повідомлялося про доповідь американської розвідки, у якій ідеться про те, що дослідники з Уханьского інституту були госпіталізовані з невстановленим захворюванням ще в листопаді 2019 року.

Тим часом Джо Байден заявив, що попросив спецслужби США "подвоїти зусилля" в розслідуванні походження COVID-19 та підготувати відповідну доповідь за 90 днів.

Нагадаємо, що МЗС Китаю заперечує інформацію про хворобу трьох вчених в Ухані до перших повідомлень про COVID