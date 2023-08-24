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Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

24 серпня 2023, 16:34
Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей
Президент США Джо Байден в День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення та депортації українських дітей.

Про це йдеться в заяві Білого дому. 

США працюють з країнами в усьому світі, аби притягнути російські сили до відповідальності за воєнні та інші злочини, які вони вчинили в Україні.

"Це включає насильницьке вивезення тисяч українських дітей до росії. Цих дітей вкрали в батьків і тримали окремо від своїх родин. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях та вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - йдеться в заяві. 

Американський президент додав, що в той час як президент росії путін продовжує свою жорстоку війну, щоб "стерти незалежність України і силою перекроїти карту нашого світу, американці в усій країні єдині з народом України".

Байден запевнив, що США продовжуватимуть роботу разом із партнерами в усьому світі, щоб підтримати здатність України захистити себе від агресії росії, обстоювати засадничі принципи Статуту ООН і допомагати українському народові будувати безпечне, процвітаюче й незалежне майбутнє.

Американський лідер наголосив, що США разом із партнерами в Європі підтримують Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимуть їй у довгостроковій перспективі.

"Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви та панування ніколи не загасять полум'я свободи, що живе в серцях вільних людей у всьому світі", - сказав Джо Байден.

Раніше лідери ЄС та держсекретар США привітали Україну з Днем Незалежності.
РосіясанкціїдітиУкраїнаБайден

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