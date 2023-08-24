Лідери ЄС та держсекретар США привітали Україну з Днем Незалежності

До привітань приєдналися глава Європарламенту Роберта Мецола, високий представник ЄС Жозеп Боррель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Лідери Євросоюзу та держсекретар США привітали Україну з Днем Незалежності.

"Свобода, суверенітет, незалежність. Це те, на що Україна заслуговує, те, що підтримує Європа, те, що чекає в майбутньому. У День Незалежності ми ще раз підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола.

Вона у відеозверненні побажала українцям миру, свободи, справедливості та процвітаючого європейського майбутнього.

"Ваша хоробрість, ваша рішучість, ваша рішучість у відсічі агресора є джерелом натхнення для Європи та світу. Ми з вами сьогодні і будемо з вами стільки, скільки потрібно. Слава Україні", - зазначила Мецола.

До привітань приєднався також високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом", - наголосив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні заявила, що сила України в її людях, у їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на мирне майбутнє та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців

Держсекретар США Ентоні Блінкен також привітав всіх українців із Днем Незалежності.

"Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. 24 серпня є свідченням незалежності, суверенітету та демократії України та днем гордості за силу та стійкість України. Це також день вшанування української спадщини та культури", - заявив він.

За словами Блінкена, сьогодні також виповнюється півтора року відтоді, як кремль розпочав своє жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну - 18 місяців безглуздої агресії, яка спричиняє смерть і руйнування по всій Україні.

"Оскільки ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу дорогу країну", - додав держсекретар.

Блінкен також наголосив на продовженні підтримки України з боку США.

"Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а росія заплатить високу ціну за скоєне. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати вас, і співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту, відновлення та процвітання", - зазначив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 24 серпня привітав українців з Днем незалежності, назвавши його святом вільних, сильних і гідних людей.