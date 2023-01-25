Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams
Про це він повідомив під час звернення щодо подальшої підтримки України.
"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - заявив він.
Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування.
"Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації", - додав він.
Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці.
M1 Abrams - це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав.
Цей танк даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 тонн. В ньому започатковані низки новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.
Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 - гладкоствольний). Екіпаж - 4 осіб.
Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.