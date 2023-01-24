Німеччина відправляє Україні Leopard 2 – Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2.

Про це повідомляє Spiegel.

Після кількох місяців дебатів канцлер Шольц погодився поставити Україні бойові танки.

За даними видання, йдеться принаймні про одну роту танків Leopard 2A6.

Інші союзники, зокрема з країн Скандинавії, також хочуть поставити Україні основні бойові танки Leopard 2. Уряд Німеччини хоче дати дозвіл на експорт таких танків, які знаходяться на озброєнні інших держав, наприклад, Польщі.

За даними видання, танки Leopard будуть виділені Україні із запасів Бундесверу. У середньо- та довгостроковій перспективі до передачі можуть бути підготовлені нові бойові танки із запасів промисловості.

Нещодавно партнери по уряду, "зелені" та ВДП, посилили тиск на Шольца у питанні постачання бойових танків в Україну. Лише нещодавно канцлер вирішив надати Україні бойові машини піхоти Marder.

Нагадаємо, США готові передати Україні десять танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Також раніше писали, що Іспанія може протягом місяця відремонтувати танки Leopard 2, які перебувають на зберіганні, щоб передати їх Україні. Однак це можливо лише у випадку, якщо інші країни погодяться поставити свої бойові машини.