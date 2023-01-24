США готові передати Україні 10 танків Abrams – ЗМІ

США готові передати Україні десять танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

За даними The Wall Street Journal, вже цього тижня адміністрація Байдена може відправити значну кількість танків Abrams M1 в Україну.

"Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", – йдеться в повідомленні.

Білий дім наразі відмовився від коментарів.

Зазначимо, кілька тижнів тому німецькі ЗМІ розповіли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче самостійно передавати танки Leopard Україні й прагне, щоб США також надали українським військам свої Abrams.

У відповідь на ці повідомлення в адміністрації президента США заявили, що кожна країна повинна самостійно ухвалювати рішення про передачу Україні тієї чи іншої зброї. А пізніше новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив опубліковану в ЗМІ інформацію.

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