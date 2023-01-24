США готові передати Україні 10 танків Abrams – ЗМІ
За даними The Wall Street Journal, вже цього тижня адміністрація Байдена може відправити значну кількість танків Abrams M1 в Україну.
"Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", – йдеться в повідомленні.
Білий дім наразі відмовився від коментарів.
Зазначимо, кілька тижнів тому німецькі ЗМІ розповіли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче самостійно передавати танки Leopard Україні й прагне, щоб США також надали українським військам свої Abrams.
У відповідь на ці повідомлення в адміністрації президента США заявили, що кожна країна повинна самостійно ухвалювати рішення про передачу Україні тієї чи іншої зброї. А пізніше новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив опубліковану в ЗМІ інформацію.
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