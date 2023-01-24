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ПОЛІТИКА

Іспанія може передати в Україну танки Leopard 2

24 січня 2023, 19:51
Іспанія може передати в Україну танки Leopard 2
Фото: з вільного доступу
Іспанія може протягом місяця відремонтувати танки Leopard 2, які перебувають на зберіганні, щоб передати їх Україні. Однак це можливо лише у випадку, якщо інші країни погодяться поставити свої бойові машини.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

Відомо, що танки на базі зберігання у Сарагосі давно не використовуються, але зберігаються з дотриманням усіх правил. Ці Leopard 2 можуть бути поставлені Україні після обслуговування. Передача відбуватиметься не одразу, а протягом місяця після такого рішення.

"Певна техніка не може бути відправлена однією країною, а має бути передана разом з рештою країн-союзників. Іспанія завжди діятиме так, як вона робить зараз – у координації з партнерами", – прокоментувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

1998 року Іспанія придбала у Німеччини 108 танків Leopard 2 версії "А4", щоб надалі розробити власний аналог бойової машини. Питання про їх передачу вже активізувалося влітку 2022 року, але тоді Роблес заявила, що "танки перебувають у жалюгідному стані".

Нагадаємо, США готові передати Україні 10 танків Abrams

Іспаніядопомогатанки

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