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ПОЛІТИКА

Байден перед самітом НАТО відвідає Фінляндію – ЗМІ

23 травня 2023, 15:41
Байден перед самітом НАТО відвідає Фінляндію – ЗМІ
Глава США своїм візитом хоче надіслати сигнал росії.

Президент США Джо Байден напередодні липневого саміту НАТО планує відвідати Фінляндію у межах зустрічі північноєвропейських країн та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Iltalehti.

Зазначається, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Приїзд президента США до Фінляндії співпаде з початком Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Власні джерела видання повідомили, що США хочуть надіслати сигнал росії про свою відданість захисту Фінляндії, які у квітні приєдналась до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з росією, підкреслило видання.

Нагадаємо, парламентська Асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом.

БайденНАТОФінляндія

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