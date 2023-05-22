Також Асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу.

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим в росії – рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим в рф - рашизмом. Одностайно. На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", – зазначив він.

Крім того, за словами Чернєва, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого. Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", – заявив голова делегації.

Раніше повідомлялось, що країни НАТО вперше з часів Холодної війни розробляють секретні військові плани, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з російською федерацією. Затвердити їх планують на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.