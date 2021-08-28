Байден переконаний, що Китай досі приховує дані щодо походження COVID-19

США й далі "докладатимуть усіх зусиль, щоб простежити витоки цього спалаху, який приніс стільки болю і смертей по всьому світу, аби ми могли вжити всі необхідні заходи для запобігання його повторення

Президент США Джо Байден отримав звіт розвідки щодо походження коронавірусу та пообіцяв, що його країна та її міжнародні партнери продовжать з'ясовувати причини появи COVID-19.

Про це йдеться в заяві президента, поширеній у п’ятницю.

За даними Politico, 90-денне розслідування, як випливає зі звіту, оприлюдненого розвідувальною спільнотою у п'ятницю, не дало результатів. Вони досі розходяться щодо думки про походження вірусу - він був поширений серед людей від зараженої тварини чи з'явився внаслідок витоку з лабораторії. Хоча більшість розвідувальних структур "з низьким ступенем упевненості" оцінюють, що ковід, "імовірно, не був генетично сконструйований", - бракує доказів, щоб дійти остаточного висновку.

У своїй заяві Байден зазначив, що США й далі "докладатимуть усіх зусиль, щоб простежити витоки цього спалаху, який приніс стільки болю і смертей по всьому світу, аби ми могли вжити всі необхідні заходи для запобігання його повторення".

За словами президента, "найважливіша інформація" про джерела пандемії знаходиться в Китайській Народній Республіці, "проте від самого початку урядовці в Китаї працювали над тим, щоб не допустити до неї міжнародних дослідників та членів світової спільноти громадської охорони здоров'я".

Досі КНР відкидає заклики до прозорості та приховує інформацію, попри те, що кількість жертв пандемії продовжує зростати, зазначив Байден.

"Світ заслуговує відповідей, і я не заспокоююся, поки ми їх не отримаємо", - додав він.

Штати, за його словами, продовжуватимуть працювати з партнерами, аби змусити Китай поділитися інформацією і співпрацювати зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо визначення походження COVID-19. Вашингтон вимагатиме від Китаю дотримання «наукових норм і стандартів», які передбачають обмін інформацією і даними від перших днів пандемії, протоколами щодо біобезпеки та інформацією про популяції тварин.

"Ми повинні отримати повний і прозорий звіт про цю глобальну трагедію", - додав він. "Ні на що менше" США не погодяться.

У звіті йдеться про те, що вірус, найімовірніше, з'явився в листопаді 2019 року і не розроблявся як біологічна зброя.

Зазначається, що "Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, чинити опір обміну інформацією і звинувачувати інші країни, у тому числі США". "Ці дії частково відображають невпевненість уряду Китаю – до чого може привести розслідування".

Нагадаємо у травні Байден дав розвідці 90 днів на підготовку доповіді щодо походження COVID-19, зокрема для розслідування можливої причетності до цього китайської лабораторії в Ухані.