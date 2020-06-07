В Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2 - The Sunday Times
Про це йдеться у розслідуванні The Sunday Times, повідомляє "Громадське".
Автори статті переконують, що 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію.
Троє з них згодом померли, і найімовірнішою причиною цього став коронавірус, переданий від кажана, пише видання з посиланням на медика, керівник якого працював у відділенні невідкладної допомоги, де лікували пацієнтів.
Водночас, в описі COVID-19 у доповіді, що вийшла в лютому 2020 року, сказано, що він на 96,2% схожий на зразок коронавірусу RaTG13, отриманий 2013 року. Це вірус, який був знайдений у шахті.
Нагадаємо, що ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу
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