Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2 - The Sunday Times

Автори статті переконують, що 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію
Науковці Уханського інституту вірусології зберігали зразки нового типу коронавірусу починаючи з 2013 року.
В Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2 - The Sunday Times Фото: Delo.ua

Про це йдеться у розслідуванні The Sunday Times, повідомляє "Громадське".

Автори статті переконують, що 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію.

Троє з них згодом померли, і найімовірнішою причиною цього став коронавірус, переданий від кажана, пише видання з посиланням на медика, керівник якого працював у відділенні невідкладної допомоги, де лікували пацієнтів.

Водночас, в описі COVID-19 у доповіді, що вийшла в лютому 2020 року, сказано, що він на 96,2% схожий на зразок коронавірусу RaTG13, отриманий 2013 року. Це вірус, який був знайдений у шахті.

Нагадаємо, що ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2020 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.