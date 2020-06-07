В Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2 - The Sunday Times

Автори статті переконують, що 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію

Науковці Уханського інституту вірусології зберігали зразки нового типу коронавірусу починаючи з 2013 року.

Про це йдеться у розслідуванні The Sunday Times, повідомляє "Громадське".

Автори статті переконують, що 2013 року було відправлено заморожені зразки вірусу в лабораторію Уханя після того, яка на шахті на південному заході Китаю шестеро гірників захворіли на тяжку пневмонію.

Троє з них згодом померли, і найімовірнішою причиною цього став коронавірус, переданий від кажана, пише видання з посиланням на медика, керівник якого працював у відділенні невідкладної допомоги, де лікували пацієнтів.

Водночас, в описі COVID-19 у доповіді, що вийшла в лютому 2020 року, сказано, що він на 96,2% схожий на зразок коронавірусу RaTG13, отриманий 2013 року. Це вірус, який був знайдений у шахті.

Нагадаємо, що ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу