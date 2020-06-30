ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу
"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах"
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Всесвітня організація охорони здоров’я незабаром має направити групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2, зазначає "Українська правда".
Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW
Пряма мова: "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах".
Деталі: За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.
Нагадаємо, що кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 06 2020 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles