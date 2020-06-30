ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах"

За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я незабаром має направити групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2, зазначає "Українська правда".

Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW

Пряма мова: "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах".

Деталі: За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.

Нагадаємо, що кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем