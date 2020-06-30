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ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах"
За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.
ВООЗ направить до Китаю експертів для пошуку джерела коронавірусу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Всесвітня організація охорони здоров’я незабаром має направити групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2, зазначає "Українська правда".

Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус, повідомляє DW

Пряма мова: "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах".

Деталі: За словами Гебреісуса, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домовитися з КНР про початок робіт з пошуку джерела коронавірусу.

Нагадаємо, що кількість активних хворих на коронавірус зросла на 386% порівняно із квітнем

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30 06 2020 11:13
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