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Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України – ЗМІ

10 листопада 2024, 20:59
Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України – ЗМІ
з вільних джерел
Робитиме чинний президент це до кінця каденції.

Глава США Джо Байден переконуватиме новообраного президента Дональда Трампа та Конгрес продовжувати підтримку.

Про це сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS News.

Салліван заявив, що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років, а саме "поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

Радник підтвердив, що Білий дім до завершення свого терміну прагнутиме використати усі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі", - додав Салліван.

Проте він відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

Днями ми такаж писали, що Байден поспішає витратити $6 млрд на допомогу Україні до інавгурації Трампа.

 

Джо Байденпідтримка України

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