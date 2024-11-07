Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден поспішає витратити $6 млрд на допомогу Україні до інавгурації Трампа

07 листопада 2024, 08:01
Байден поспішає витратити $6 млрд на допомогу Україні до інавгурації Трампа
Основною перешкодою є те, що промисловість не встигає виготовляти озброєння.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче "терміново" використати 6 млрд доларів, які ще залишилися на допомогу Україні.

Про це повідомив репортер з питань національної безпеки Politico Джек Деч у соцмережі Х.

В Адміністрації Байдена хочуть встигнути до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня 2025 року.

Зазначається, що від квітневого пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів  у розпорядженні Пентагону ще залишилося 4,3 мільярда доларів на зброю з наявних запасів США і 2,1 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння.

Анонімні співрозмовники видання повідомили, що однією з головних перешкод для швидкого надання допомоги є те, що США можуть відправити лише те обладнання, яке вже є на складах. Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це озброєння, поставки залежать від того, наскільки швидко нові артилерійські снаряди і зброя можуть бути вироблені.

5 листопада у США відбулися президентські вибори. За президентське крісло змагалися чинна віцепрезидентка, висуваниця Демократичної партії Камала Гарріс та колишній президент, представник Республіканської партії Дональд Трамп. За підсумками підрахунку голосів кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп набрав десять вирішальних голосів у штаті Вісконсин та переміг на виборах.  

Станом на 21:00 за Києвом у Трампа 291 із 270 необхідних для перемоги голосів виборників. Кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс на разі здобула 223 голоси.

війнаДональд ТрампДжо Байдендопомога УкраїніВибори в США

Останні матеріали

росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється