Байден поспішає витратити $6 млрд на допомогу Україні до інавгурації Трампа

Основною перешкодою є те, що промисловість не встигає виготовляти озброєння.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче "терміново" використати 6 млрд доларів, які ще залишилися на допомогу Україні.

Про це повідомив репортер з питань національної безпеки Politico Джек Деч у соцмережі Х.

В Адміністрації Байдена хочуть встигнути до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня 2025 року.

Зазначається, що від квітневого пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів у розпорядженні Пентагону ще залишилося 4,3 мільярда доларів на зброю з наявних запасів США і 2,1 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння.

Анонімні співрозмовники видання повідомили, що однією з головних перешкод для швидкого надання допомоги є те, що США можуть відправити лише те обладнання, яке вже є на складах. Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це озброєння, поставки залежать від того, наскільки швидко нові артилерійські снаряди і зброя можуть бути вироблені.

5 листопада у США відбулися президентські вибори. За президентське крісло змагалися чинна віцепрезидентка, висуваниця Демократичної партії Камала Гарріс та колишній президент, представник Республіканської партії Дональд Трамп. За підсумками підрахунку голосів кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп набрав десять вирішальних голосів у штаті Вісконсин та переміг на виборах.

Станом на 21:00 за Києвом у Трампа 291 із 270 необхідних для перемоги голосів виборників. Кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс на разі здобула 223 голоси.