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ПОЛІТИКА

Байден під час виступу помилково назвав Зеленського президентом путіним

12 липня 2024, 09:44
Байден під час виступу помилково назвав Зеленського президентом путіним
Однак дуже швидко виправився.

Президент Байден у четвер під час виступу на "українському компакті" - помилково назвав президента України Володимира Зеленського президентом путіним під час представлення його на заході НАТО. 

"Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж мужності, скільки і рішучості. Пані та панове, президент путін!", - сказав Байден.

Втім, вім одразу виправився, наголосивши, що Зеленський переможе путіна.

"Президент Зеленський! Я настільки зосереджий на тому, щоб перемогти путіна, що постійно думаю про це", - перепросив Байден.

"Я кращий", - жартівливо відповів Зеленський.

"Так, ви збіса кращий", - додав Байден.

Підтримка України є наріжним каменем зовнішньої політики Байдена, і вона була в центрі дискусій під час саміту НАТО цього тижня. У рамках саміту Білий дім оголосив про додаткову військову підтримку України.

 "Український компакт" (політична домовленість) покликаний об’єднати всі країни, які підписали безпекові угоди з Україною.

Але обмовка Байдена приверне значну увагу, оскільки він наполегливо відбивається від закликів деяких демократів піти у відставку з посади кандидата у президенти від Демократичної партії після невдалих перших дебатів.

Однопартійці висловлюють занепокоєння, що Байдену буцімто бракує гостроти розуму і витримки для активної кампанії проти колишнього президента Трампа та успішного представлення своєї кандидатури американській громадськості.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Владімір ПутінБайденсаміт НАТОВолодимир Зеленський

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