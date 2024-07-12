Байден під час виступу помилково назвав Зеленського президентом путіним

Однак дуже швидко виправився.

Президент Байден у четвер під час виступу на "українському компакті" - помилково назвав президента України Володимира Зеленського президентом путіним під час представлення його на заході НАТО.

"Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж мужності, скільки і рішучості. Пані та панове, президент путін!", - сказав Байден.

Втім, вім одразу виправився, наголосивши, що Зеленський переможе путіна.

"Президент Зеленський! Я настільки зосереджий на тому, щоб перемогти путіна, що постійно думаю про це", - перепросив Байден.

"Я кращий", - жартівливо відповів Зеленський.

"Так, ви збіса кращий", - додав Байден.

Підтримка України є наріжним каменем зовнішньої політики Байдена, і вона була в центрі дискусій під час саміту НАТО цього тижня. У рамках саміту Білий дім оголосив про додаткову військову підтримку України.

"Український компакт" (політична домовленість) покликаний об’єднати всі країни, які підписали безпекові угоди з Україною.

Але обмовка Байдена приверне значну увагу, оскільки він наполегливо відбивається від закликів деяких демократів піти у відставку з посади кандидата у президенти від Демократичної партії після невдалих перших дебатів.

Однопартійці висловлюють занепокоєння, що Байдену буцімто бракує гостроти розуму і витримки для активної кампанії проти колишнього президента Трампа та успішного представлення своєї кандидатури американській громадськості.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.