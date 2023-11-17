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Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю – Білий дім

17 листопада 2023, 09:41
Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю – Білий дім
Фото: DW
Президент Сполучених штатів Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, який діятиме два місяці. Закон не містить фінансування для України та Ізраїлю.

Про це заявили в Білому домі, пишуть американські ЗМІ

Американський Сенат остаточно схвалив пакет, приблизно за 48 годин до останнього терміну перед зупинкою роботи опівночі. 

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого 2024 року.

Також законопроєкт продовжує фінансувати такі пріоритетні галузі, як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво і енергетика, а решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет у новий рік.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на $106 млрд, що охоплює допомогу Ізраїлю і Україні. 

Два дні тому Палата представників США удруге ухвалила тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну.

 

бюджетБайденбілий дімШатдаун

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