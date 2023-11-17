Байден підписав тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю – Білий дім
Про це заявили в Білому домі, пишуть американські ЗМІ.
Американський Сенат остаточно схвалив пакет, приблизно за 48 годин до останнього терміну перед зупинкою роботи опівночі.
Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого 2024 року.
Також законопроєкт продовжує фінансувати такі пріоритетні галузі, як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво і енергетика, а решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.
Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет у новий рік.
Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на $106 млрд, що охоплює допомогу Ізраїлю і Україні.
Два дні тому Палата представників США удруге ухвалила тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну.