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ПОЛІТИКА

Байден підпише указ про обмеження технологічних інвестицій США в Китай – Bloomberg

29 липня 2023, 10:11
Байден підпише указ про обмеження технологічних інвестицій США в Китай – Bloomberg
Контроль за інвестиціями у Китай є частиною стратегії США.

Президент США Джо Байден збирається підписати указ про обмеження критично важливих американських технологічних інвестицій у Китай. Він планує це зробити до середини серпня.

Про це повідомляє Bloomberg.

В указі увага зосереджуватиметься на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях. Зазначається, що він не вплине на існуючі інвестиції і лише заборонить певні транзакції. Про інші угоди необхідно буде повідомляти уряду.

"Терміни ухвалення указу, заплановані на другий тиждень серпня, вже неодноразово переносилися, і немає жодних гарантій, що його не відкладуть знову. Але внутрішні дискусії вже перейшли від розмов до впровадження наказу", - зазначили анонімні джерела видання.

Обмеження набудуть чинності у наступному році, а їхній обсяг буде визначений у процесі нормотворення, який передбачає період для коментарів, щоб зацікавлені сторони могли вплинути на остаточну версію.

У виданні зазначили, що прессекретарка Ради національної безпеки США відмовилася надати коментар стосовно цього питання.

Контроль за інвестиціями є частиною більш широких зусиль Білого дому, спрямованих на обмеження можливостей Китаю розвивати технології наступного покоління, які, як очікується, будуть домінувати в національній та економічній безпеці. Ці зусилля ускладнили і без того непрості відносини адміністрації Байдена з Китаєм, який розглядає обмеження як спробу стримати та ізолювати країну.

Раніше повідомлялось, що американська розвідка заявила, що Китай постачає до росії військові технології для ведення війни проти України.

БайденКитайтехнологіїінвестиції

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