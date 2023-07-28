росія отримує від Китаю технології для війни проти України – розвідка США

Американська розвідка заявила, що Китай постачає в росію військові технології для ведення війни проти України.

Про це йдеться в звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI).

"КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль", - йдеться в розвідці.

Там додали, що митні дані показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями". Також розвідка США додала, що КНР став ще більш важливим російським партнером після повномасштабного вторгнення.

Дані розвідки показують, що розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, КНР збільшила імпорт російських енергоносіїв, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

"Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів", - написало в звіті.